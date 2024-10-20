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МВФ обновил базовый прогноз по окончанию войны: в ОП отреагировали

МВФ обновил базовый прогноз по окончанию войны: в ОП отреагировали

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 15:11  •  1245 просмотра

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Также эксперты ожидают, что Украина сможет поддерживать умеренный экономический рост, несмотря на тормозящее влияние войны.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обновили базовый прогноз продолжительности войны россии против Украины - война, по их сценарию, может продлиться до конца 2025 года, передает УНН.

Детали

«В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет в последнем квартале 2025 года, что окажет сильное тормозящее влияние, но Украина сможет поддерживать умеренный рост», - говорится в документе.

В предыдущем прогнозе, который был обнародован в июне этого года в базовом сценарии окончание войны прогнозировалось в конце 2024 года.

В целом, обновленный базовый сценарий предполагает, что влияние войны будет сосредоточено на территориях с уже сниженной экономической активностью из-за ситуации с безопасностью, но рост экономики сможет остаться положительным благодаря восстановлению потенциального производства.

Советник главы ОП Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что никто не может спрогнозировать, когда закончатся боевые действия, а также упрекнул, что некоторые партнеры замедляют помощь Украине.

Вместо того, чтобы в этом вопросе давать всяческую поддержку в части вооружения, некоторые партнеры немного замедляют эту помощь. Соответственно делаются расчеты собственных прогнозов. Вместо того, чтобы делать прогнозы, конечно было бы желательно получить помощь в желаемом объеме и тогда эти прогнозы будут выглядеть более оптимистично. 2025 год начинается через 2 месяца, то очевидно, что в 2025 году есть шанс, что все это закончится. Поэтому здесь, наверное, все же больше места для того, чтобы призвать выполнять активно взятые обязательства и давать Украине помощь, которая требуется

- заявил Сергей Лещенко. 

Добавим

Также в опубликованном МВФ сценарии говорится, что по прогнозу МВФ, в 2025-м инфляция снизится до 7,5% к концу года из-за ослабления давления расходов. Тогда, как дефицит текущего счета увеличится до 27,1 млрд долларов (14,3% ВВП) из-за устойчивых потребностей в импорте.

«Несмотря на ухудшение текущего счета, некоторое сокращение чистых прямых иностранных инвестиций и увеличение наличных валютных средств вне банков на фоне неопределенностей, связанных с войной, валовые резервы увеличатся до 44,9 млрд долларов при поддержке внешнего финансирования», - указывает Фонд.

Украина может получить 35 млрд долларов из замороженных активов рф уже в начале нового года - Зеленский18 октября 2024, 16:21 • 17083 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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