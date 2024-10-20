МВФ обновил базовый прогноз по окончанию войны: в ОП отреагировали

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обновили базовый прогноз продолжительности войны россии против Украины - война, по их сценарию, может продлиться до конца 2025 года, передает УНН.

Детали

«В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет в последнем квартале 2025 года, что окажет сильное тормозящее влияние, но Украина сможет поддерживать умеренный рост», - говорится в документе.

В предыдущем прогнозе, который был обнародован в июне этого года в базовом сценарии окончание войны прогнозировалось в конце 2024 года.

В целом, обновленный базовый сценарий предполагает, что влияние войны будет сосредоточено на территориях с уже сниженной экономической активностью из-за ситуации с безопасностью, но рост экономики сможет остаться положительным благодаря восстановлению потенциального производства.

Советник главы ОП Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что никто не может спрогнозировать, когда закончатся боевые действия, а также упрекнул, что некоторые партнеры замедляют помощь Украине.

Вместо того, чтобы в этом вопросе давать всяческую поддержку в части вооружения, некоторые партнеры немного замедляют эту помощь. Соответственно делаются расчеты собственных прогнозов. Вместо того, чтобы делать прогнозы, конечно было бы желательно получить помощь в желаемом объеме и тогда эти прогнозы будут выглядеть более оптимистично. 2025 год начинается через 2 месяца, то очевидно, что в 2025 году есть шанс, что все это закончится. Поэтому здесь, наверное, все же больше места для того, чтобы призвать выполнять активно взятые обязательства и давать Украине помощь, которая требуется