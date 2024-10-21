Оновлений меморандум МВФ не передбачає зобовʼязань щодо підвищення тарифів на енергоносії - Мінфін
Київ • УНН
Оновлений меморандум МВФ не містить зобов'язань щодо підвищення тарифів на енергоносії в Україні. Мінфін повідомляє, що розглядаються різні варіанти підтримки енергетичної стабільності країни.
Оновлений меморандум МВФ, який включає 11 нових структурних маяків для України, за результатом пʼятого перегляду програми не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.
Оновлений меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії. Українська сторона разом із експертами МВФ розглядають можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала рф енергетичній системі України та, як наслідок, вплив цього на відновлення економіки України. Меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми
Зазначається, що Україна вже пройшла успішно пʼять переглядів програми EFF МВФ.
В Мінфіні наголосили, що меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни.
Нагадаємо
МВФ додав 11 нових структурних маяків для України, загальна кількість досягла 48. Україна очікує швидкого отримання траншу в 1,1 млрд доларів для покриття бюджетного дефіциту.
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