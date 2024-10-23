Україна отримала 1,1 млрд дол. від МВФ
Київ • УНН
МВФ надав Україні $1,1 млрд після п'ятого перегляду програми EFF. Кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Міжнародний валютний фонд надав Україні 1,1 млрд дол. після п'ятого перегляду програми EFF, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу у Telegram, пише УНН.
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"Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли Україні. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", - повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Оновлений меморандум МВФ не передбачає зобовʼязань щодо підвищення тарифів на енергоносії - Мінфін21.10.24, 18:28 • 31557 переглядiв