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Україна отримала 1,1 млрд дол. від МВФ

Київ • УНН

 • 12575 перегляди

МВФ надав Україні $1,1 млрд після п'ятого перегляду програми EFF. Кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна отримала 1,1 млрд дол. від МВФ

Міжнародний валютний фонд надав Україні 1,1 млрд дол. після п'ятого перегляду програми EFF, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли Україні. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", - повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Оновлений меморандум МВФ не передбачає зобовʼязань щодо підвищення тарифів на енергоносії - Мінфін21.10.24, 18:28 • 31557 переглядiв

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