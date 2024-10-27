ЕИБ и ЕБРР профинансируют создание экстренной помощи 112 в Украине на 12 млн евро
Киев • УНН
ЕИБ и ЕБРР предоставят грантовое финансирование для внедрения системы экстренной помощи 112 в Украине. Проект объединит все экстренные службы в единую систему по европейским стандартам.
Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 12 млн евро грантового финансирования для создания системы экстренной помощи 112 в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин.
Детали
Во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с Президентом ЕИБ и Еврокомиссаром по экономическим вопросам Паоло Джентилони было объявлено и подписано заявление о предоставлении грантового финансирования в размере 12 млн евро для поддержки проекта по созданию системы экстренной помощи ЕС 112 в Украине.
Общий объем финансирования проекта включает грант в 12 млн евро и заем на 40 млн евро.
Проект направлен на объединение служб скорой помощи, полиции, пожарной охраны и аварийной газовой службы в единую систему реагирования на чрезвычайные ситуации, что позволит оперативно оказывать помощь гражданам.
Инициатива предусматривает создание современных колл-центров и ИТ-инфраструктуры, благодаря чему украинские службы экстренной помощи будут соответствовать европейским стандартам.
Напомним
Украина получит значительную финансовую поддержку от ЕС, США и Великобритании за счет замороженных российских активов, что является одной из крупнейших финансовых побед за время войны.