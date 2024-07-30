Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает G7 быстрой разработки технических процедур для передачи Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов, которые являются важным ресурсом для покрытия бюджетных расходов 2025 года.

Об этом он заявил во вторник на заседании правительства, пишет УНН.

Ожидаем, что страны G7 оперативно разработают технические процедуры для передачи Украине 50 млрд долларов от российских активов. Это важный ресурс на 2025 год для покрытия критически необходимых бюджетных расходов. Украина и дальше настаивает на полной конфискации российских средств на Западе - говорит Шмыгаль.

Он подчеркивает, что агрессор должен отвечать за свои преступления в буквальном смысле этих слов. Это поможет мировому сообществу создать эффективные сдерживания против агрессивных войн. Принцип «россия должна заплатить» также реализуется через Международный механизм компенсаций, в частности с помощью Реестра убытков для Украины.

С прошлой недели открылась опция подачи в Дії заявлений для владельцев поврежденного или разрушенного жилья, чье имущество находится в оккупации или в зоне боевых действий. Это могут сделать, в частности, люди, которые не пользовались программой «еВідновлення». уже утверждены правила подачи заявлений еще для 12-ти категорий пострадавших от российской агрессии. Вскоре эти алгоритмы заработают - добавил премьер-министр.

Напомним,

Страны G7 до октября 2024 года могут заключить рамочное соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 50 млрд долларов из российских замороженных активов. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.