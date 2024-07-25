Киев • УНН
Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил о возможности заключения рамочного соглашения G7 по кредиту Украине на $50 млрд из замороженных российских активов до октября 2024 года. Кредит будет выдаваться из $300 млрд замороженных активов РФ.
Страны G7 до октября 2024 года могут заключить рамочное соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере $50 млрд из российских замороженных активов. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
В кулуарах встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Рио-де-Жанейро Джентилони заявил, что в отношении технических и юридических аспектов кредита для Украины достигнут «очень хороший прогресс».
Я уверен, что мы сможем достичь этого до октября. Под октябрем я имею в виду рамки. Потом, конечно, до конца года нужно выйти на рынки, но в каждой стране разная ситуация
Офіційно: G7 вирішили спрямувати Україні близько 50 млрд доларів. У Києві відреагували14 июня 2024, 20:25 • 28340 просмотров
В издании подчеркивают, что кредит в $50 млрд будет выдаваться за счет замороженных активов, полученных от центрального банка РФ на общую сумму $300 млрд после полномасштабного вторжения россиян в Украину.
Напомним,
Министр финансов Украины Сергей Марченко обратился к G7 с просьбой ускорить разработку процедур использования $50 млрд от замороженных российских активов. Марченко подчеркнул необходимость постоянной международной поддержки Украины.