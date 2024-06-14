На Саммите в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США до конца года, передает УНН.

Как указано в итоговом коммюнике, средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

"Мы [G7] по-прежнему стремимся развеять любые ложные представления о том, что время на стороне россии, что разрушение инфраструктуры и средств к существованию не имеют для россии никаких последствий, или что россия может победить, вызвав экономический крах Украины. С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях длительной обороны от войны россии, G7 достигла консенсуса по запуску механизма семи дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов США дополнительного финансирования до конца года", - говорится в документе.

Все страны G7 обязались хранить российские активы обездвиженными до тех пор, пока рф не заплатит за совершенные преступления против Украины.

Страны заверили, что будут работать над получением разрешения в соответствующих юрисдикциях на использование будущих доходов для обслуживания и погашения кредитов.

В то же время стороны отметили, что вопрос конфискации замороженных активов рф остается на повестке дня. В юрисдикциях G7 хранится около 280 млрд долларов США замороженных суверенных активов россии.

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В Минфине Украины приветствовали это важное решение, которое поможет обеспечить страну необходимыми ресурсами для поддержания устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

"Решение лидеров G7 является мощным сигналом единства демократического мира. россия должна почувствовать цену агрессивной войны против Украины и заплатить за свои противоправные действия. Использование доходов от обездвиженных активов рф является одним из первых шагов на этом пути. 50 млрд долларов США позволят обеспечить самые насущные потребности Украины в 2025 году и усилить устойчивость в условиях широкомасштабной войны", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, что отдельно ЕС принял направление доходов от замороженных российских активов в размере 1,5 млрд евро. Ожидается, что Украина получит средства в июле 2024 года. 90% будет направлено на военные нужды, 10% - на восстановление.