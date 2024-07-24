Киев • УНН
Координационная группа G7+ определила приоритеты помощи энергосектору Украины. Внимание уделят оборудованию, резервному электроснабжению и распределенной генерации для усиления энергосистемы.
G7+ поможет Украине усилить энергосистему и нарастить генерирующие мощности. На очередном заседании высокого уровня определили ряд первоочередных задач. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Детали
Поддержка группы G7+ поможет Украине усилить энергосистему. В заседании высокого уровня Координационной группы G7+ приняли участие заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук и представители стран-членов группы G7+, Европейской Комиссии, Энергетического Сообщества и финансовых учреждений. Руководил заместитель Государственного секретаря США Джеффри Пайетт.
На встрече обсудили:
Направления предоставления Украине помощи в развертывании аварийного резервного электроснабжения и распределенной генерации;
Важнейшие потребности энергосектора в оборудовании: трансформаторы, газовые турбины, мощные генераторы и солнечные панели;
Важность первоочередного обеспечения резервным питанием объектов критической инфраструктуры.
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