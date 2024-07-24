В дневные часы отключения электроэнергии отменены почти по всей Украине. Детали по регионам сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 24 июля, в отдельные часы суток меры ограничения применяться не будут», - указали в Укрэнерго.

Как сообщается, ситуация следующая:

С 09:30 до 16:00 отменены отключения в городе Киев и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях.

С 8:20 до 18:00 отключения отменены во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Импорт запланирован из 5 стран - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 26 528 МВт-ч, с максимальной мощностью 1 321 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 512 населенных пунктов.

Ще один блок АЕС підключили до мережі, графіки відключень у низці регіонів скасували до 18:00 - Міненерго