Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщила об отмене дневных отключений электроэнергии в большинстве областей Украины 24 июля. Запланирован импорт электроэнергии из 5 стран общим объемом 26 528 МВт-ч.
В дневные часы отключения электроэнергии отменены почти по всей Украине. Детали по регионам сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 24 июля, в отдельные часы суток меры ограничения применяться не будут», - указали в Укрэнерго.
Как сообщается, ситуация следующая:
Импорт запланирован из 5 стран - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 26 528 МВт-ч, с максимальной мощностью 1 321 МВт.
Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 512 населенных пунктов.
Ще один блок АЕС підключили до мережі, графіки відключень у низці регіонів скасували до 18:00 - Міненерго24 июля 2024, 07:29 • 6961 просмотр