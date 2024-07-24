После планового ремонта к энергосистеме подключен один из атомных блоков. В некоторых регионах на западе и юге ограничения не применяются до 18:00, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит существующий дефицит электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, в западном и частично южном регионах ограничения электроснабжения запланированы на период с 18:00 до 24:00. Во всех остальных регионах ограничения действуют с 0:00 до 24:00.

Графіки відключень світла скасовані до 16:00 - ДТЕК

Состояние сетей

За минувшие сутки в западном регионе из-за технологических нарушений трижды кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Чрезвычайные ситуации

В Винницкой области 21-летний электромонтер по эксплуатации распределительных сетей получил поражение током, когда приблизился на опасное расстояние к электрическому оборудованию. Работник получил ожоги и был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Обесточивания

Из-за сложных погодных условий без энергоснабжения 7 населенных пунктов в Днепропетровской области.

Энергетики запитали 31 190 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений остаются обесточенными 512 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,84 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью 1 321 МВт.

Экспорта не происходит и не предвидится.