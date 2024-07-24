Энергокомпания ДТЭК сообщила об отмене графиков отключений электроэнергии до 16:00. По информации Укрэнерго, отключения света не предвидятся, а в Одесской области графики отменены до 18:00.
Графики отключений электроэнергии отменены до 16:00, в Одесской области - до 18 часов, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
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«По информации от Укрэнерго, отключение света до 16:00 не предвидятся. Одесская область: графики отменены до 18:00», - сообщили в компании в соцсетях.
В Україні побільшало проблем з передачею електроенергії на тлі мережевих обмежень - Міненерго23 июля 2024, 08:42 • 20196 просмотров