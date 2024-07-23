В Украине в последнее время стало больше проблем с передачей электроэнергии. Есть определенные сетевые ограничения. Но Минэнерго совместно с Укрэнерго контролирует этот вопрос, чтобы оператор системы передачи в ближайшее время устранил эти ограничения. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Из-за повреждений у нас проблемы с генерирующими мощностями, однако в последнее время больше проблем у нас с передачей электроэнергии. Есть определенные сетевые ограничения, но совместно с Укрэнерго контролируем этот вопрос, чтобы оператор системы передачи в ближайшее время устранил эти сетевые ограничения и мы могли использовать все имеющиеся генерирующие мощности для покрытия в первую очередь дефицита, который сохраняется сейчас в энергосистеме - сказала Гринчук.

В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак рф на подстанции - Галущенко