Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о сетевых ограничениях в Украине из-за постоянных российских атак на подстанции. Это делает невозможным передачу всей имеющейся генерации в определенных регионах, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

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"К сожалению, у нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки, почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, которые иногда достигают цели", - сообщил министр во время часа вопросов к правительству.

Вследствие сетевых ограничений, как отмечается, "невозможно передать всю имеющуюся генерацию в определенном регионе"

"Магистральные и распределительные подстанции наравне с генерирующими объектами являются одними из основных целей российских ракетных атак", - сообщили в Минэнерго.

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