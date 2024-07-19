Драматического влияния на украинскую энергетику из-за перехода на полностью зимнее время в Минэнерго не видят. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов к правительству в ВР, комментируя принятие законопроекта об отмене перехода на «зимнее» и «летнее» время, передает корреспондент УНН.

Относительно вопроса о переводе времени. Мы, скажем так, энергетика обсчитывала с точки зрения, насколько это повлияет на потребление, на сколько это будет драматично для того, чтобы переходить или не переходить. Драматического влияния на энергетику мы не видим, с точки зрения времени - сказал Галущенко.

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом в этом году украинцы в последнее воскресенье (27-го) октября переведут стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и далее не будет.

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Некоторые украинцы считают, что введение зимнего времени в Украине создаст трудности в синхронизации времени с европейскими странами.

Нардеп Владимир Вятрович заявил, что принятый Верховной Радой закон об отмене летнего времени - это откровенно вредительский и антиевропейский шаг.