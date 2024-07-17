Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

С точки зрения здоровья и науки человек функционирует по стандартному зимнему времени, а перевод часов на летнее время - это искусственно созданная система и процесс. Поэтому более полезно оставаться всегда на зимнем времени. Об этом журналисту УНН рассказала сомнолог Дарья Пилипенко, комментируя принятие законопроекта об отмене перехода на "зимнее" и "летнее" время.

"Уже очень много стран перешли на стандартизированное зимнее время, мы наконец в их числе. С точки зрения здоровья и науки человек функционирует по стандартному зимнему времени, а летнее время, перевод часов - это искусственно созданная система и процесс. Потому что для человека важно, чтобы его сон был качественный и это не стрелки на часах, потому что мы функционируем по нашим собственным внутренним биологическим часам, которые находятся в головном мозге - супрахиазмальное ядро и оно, как раз определяет наши все физиологические и психические процессы, в том числе функционирование иммунной и эндокринной системы", - рассказала Пилипенко.

По ее словам, биологические часы запускаются за счет смены дня и ночи.

"Учитывая, что данные наши биологические часы запускаются за счет смены дня и ночи, за счет попадания света на сетчатку глаза, и когда мы переходим на летнее время, то у нас получается, что очень много яркого света вечером, что является критическим, потому что человек должен успокаиваться в световом фоне и готовиться ко сну, поэтому мозг путается", - сказала Пилипенко.

Пилипенко отметила, что согласно опросникам, результатам исследований высокий процент сердечно-сосудистых приступов, инсультов, рисков травм на производстве, ДТП происходило при переходе именно на летнее время.

"В зимнем времени тоже есть свои нюансы, потому что дергать биологические часы очень вредно на один час, потому что происходит десинхронизация с внешними часами. То есть у нас функционирует каждая клетка в своем ритме, то есть, у нас внутренне, например восемь утра, а когда мы дергаем часы получается, что семь или девять в зависимости от типа перевода часов. Конечно, адаптироваться можно. Здоровый человек может адаптироваться при переходе на зимнее время буквально за 24 часа. Однако, где же эти такие здоровые люди? Особенно в Украине. У нас нет вообще сейчас здоровых людей, потому что первые в группе риска при переходе на зимнее время - это люди с психическими расстройствами, неврологическими заболеваниями, подростки и люди 60+", - рассказала сомнолог.

Пилипенко объяснила, что группа риска - это те кто, уже имеют накопленный недосып, потому что когда переведем стрелки, мы не доспим.

"Этот один час. Сам один час недосыпа он не весьма критичен, однако, если есть уже накопленный недосып, это уже начинает очень влиять на организм. Потому что постоянно недосыпая полностью подводятся все психические процессы человека, эндокринные, сердечно-сосудистая система страдает, потому что снижается давление, замедляется сердцебиение. Почему в большинстве все инфаркты под утро, потому что это связано с быстрой стадией сна, архитектурой сна, с колебанием артериального давления. Резко нужно вставать раньше", - рассказала Пилипенко.

Она отметила, что у каждого украинца проблемы со сном в большей или меньшей степени из-за войны.

"А мы сейчас все недосыпаем в Украине, проблемы со сном у каждого, в большей или меньшей степени конечно. Поэтому мы, пожалуй, все в зоне риска, однако хотя бы не дергать те биологические часы дважды в год, потому что есть исследования, которые говорят, что человеку нужно более 6 месяцев, чтобы хоть как-то адаптироваться, а у нас дергаются каждые полгода часы. Когда мы говорим о летнем времени, то опять же человек окончательно минута в минуту не может адаптироваться, а на зимнее время ситуация противоположная. Да, оно сначала может быть тяжеловато, потому что мы встаем и еще темно и здесь в группе риска люди, страдающие, например сезонными аффективными расстройствами.

У них происходит обострение, потому что он как раз связан с уменьшением количества светового дня", - пояснила Пилипенко.

Подытоживая Пилипенко отметила, что оставаться на зимнем времени - это лучше всего с точки зрения человеческой биологии.

"Эволюционно мы функционируем по зимнему времени, оно называется стандартизированное время. Поэтому остаться на нем - это лучше всего с точки зрения нашей биологии. Если мы перейдем на зимнее время и больше не будем менять вообще время и подбиваем циркадные ритмы, то человек адаптируется. С точки зрения функционирования часов - это более правомерно и полезно остаться всегда на зимнем времени", - сказала Пилипенко.

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом в этом году украинцы в последнее воскресенье (27-го) октября переведут стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и далее не будет.