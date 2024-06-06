ЕС собирается рассмотреть план G7 по использованию доходов от активов рф после саммита G7

Министры финансов Евросоюза рассмотрят план G7 по использованию непредвиденных прибылей, полученных от российских активов, обездвиженных на Западе после вторжения россии в Украину, после саммита G7 позже в июне, сообщил ирландский министр Паскаль Донохью, который председательствует на встречах министров финансов еврозоны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Донохью после видеотелеконференции министров ЕС в среду заявил, что существует непоколебимая поддержка помощи Украине в удовлетворении ее финансовых потребностей.

"Дискуссия между министрами продемонстрировала благодарность за конструктивное взаимодействие с партнерами в "Группе семи" по этому поводу и полную поддержку ее продолжения", - сказал Донохью.

"Министры финансов рассмотрят на своей июньской встрече необходимость дальнейших обсуждений после саммита G7 в Апулии", - добавил он.

После вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года западные страны обездвижил около 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые приносят прибыль в 2,5-3,5 миллиарда евро в год.

Европейский Союз, где находится основная часть активов, согласился направить ежегодную прибыль в специальный фонд, из которого будут оплачивать оружие для Украины и восстановление страны.

Но в рамках "Группы семи", в которую входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия, Вашингтон настаивает на том, чтобы использовать прибыль для предоставления масштабного кредита Украине сейчас, когда деньги нужны больше всего.

Согласно плану G7, который ЕС рассмотрит после встречи G7 в Италии 13-15 июня, прибыль от замороженных активов обслуживала бы проценты и могла бы погасить капитал кредита, предоставленного Украине или США, или США и другими странами "Группы семи" или ЕС из своего бюджета.

Проценты, сроки погашения и размер кредита все еще обсуждаются. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что сумма кредита может составлять 50 миллиардов долларов.

Чтобы выдать такой кредит Украине - либо в двустороннем порядке от одного или всех правительств стран "Группы семи" или ЕС, либо путем привлечения денег на рынке и использования посредника для выплат, такого как Всемирный банк - ЕС должен будет предоставить гарантии эмитенту кредита, что прибыль от активов будет предоставлена для его обслуживания, говорится в документе для обсуждения министров ЕС.

ЕС также придется внести изменения в свой режим санкций против россии в отношении замороженных активов, чтобы устранить необходимость единогласного продления санкций в отношении этого каждые шесть месяцев, как сейчас, чтобы устранить неопределенность.

США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT