США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT

Соединенные Штаты, согласно просочившемуся дискуссионному документу, готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить соответствующие санкции против москвы на неопределенный срок, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Вашингтону, как отмечается, нужно, чтобы ЕС продлил санкции блока в отношении российских государственных активов, срок действия которых истекает каждые шесть месяцев, пока они не продлены по единогласному согласию, до конца войны, чтобы гарантировать, что США не останутся "на крючке" для выплат.

Но любое такое изменение санационного режима ЕС, указывает издание, потребует одобрения лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который "ревностно оберегал свое регулярное право вето на решение о санкциях".

Предложение США, как сообщается, изложено в дискуссионном документе ЕС, подготовленном к виртуальной встрече министров финансов блока в среду, чтобы обсудить, как собрать для Украины деньги в аванс.

Вашингтон, пишет издание, настаивает на соглашении накануне саммита лидеров G7 в Италии на следующей неделе, где механизм финансирования, подкрепленный прибылью от замороженных активов, как ожидается, станет центральным элементом поддержки Украины.

Основным анализируемым вариантом, как указывается, является план США по кредитованию Украины, возможно, в тандеме с другими странами G7, что примерно соответствует предполагаемым "непредвиденным доходам" от сотен миллиардов долларов замороженных активов россии, хранящихся на Западе. Дипломаты говорят, что это может привлечь до 50 миллиардов долларов.

Точные детали кредита, включая его срок погашения, процентную ставку, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить, согласно документу.

Но Вашингтон, отмечает издание, рассматривает любой такой кредит как "обусловленный" тем, что ЕС будет распределять прибыль от активов для погашения и гарантировать, что "активы российского центрального банка, находящиеся в ЕС, останутся обездвиженными до тех пор, пока россия не согласится оплатить убытки, причиненные Украине", согласно документу.

Такое обещание, указывает издание, имеет решающее значение, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, приносящей примерно 3 миллиарда евро прибыли в год.

Если прибыль будет меньше требуемых выплат или если ЕС не сможет договориться о продлении санкций, ответственность потенциально могут нести США. США обсуждают другие потенциальные варианты разделения этого риска с другими партнерами из "Группы семи", пишет издание.

Некоторые правительства в ЕС опасаются потенциальных финансовых последствий таких гарантий. "Американцам, вероятно, придется признать, что ЕС не может дать железную гарантию (относительно) потерь", - сказал человек, информированный о переговорах.

Другой рассматриваемый вариант предполагает, что ЕС - наряду с другими странами "Группы семи" - фактически выдаст Украине двусторонние кредиты, подкрепленные прибылью от российских активов, замороженных в их собственной юрисдикции.

Это потенциально потребует от ЕС использования "запаса" в рамках своего общего бюджета - шаг, который также потребует единогласного согласия. "Время, необходимое для внедрения таких гарантий, вместе с правовыми и операционными ограничениями, не будет способствовать быстрому внедрению этого варианта", - отмечается в документе.

"Завтра вы получите от министров ЕС понимание того, готовы ли они работать в этом направлении", - сказал человек, участвовавший в переговорах.

"Люди обсуждают все детали, но мы приближаемся к моменту, когда люди готовы сказать: "Хорошо, это имеет смысл", - отметил собеседник издания.

Дополнение

Давление с целью использования активов усилилось в последние месяцы, поскольку Вашингтон стремится максимизировать финансовую помощь Украине с прицелом на ноябрьские президентские выборы. Хотя Франция, Германия и Италия являются отдельными членами G7, решения, принимаемые ЕС, требуют консенсуса среди его 27 членов.