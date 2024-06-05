США шукають гарантій санкцій від ЄС для підтримки кредиту для України на 50 млрд дол. - FT

Сполучені Штати, згідно з дискусійним документом, що просочився, готові надати Україні кредит обсягом 50 мільярдів доларів, що погашається прибутком від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити відповідні санкції проти москви на невизначений термін, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Вашингтону, як зазначається, потрібно, щоб ЄС продовжив санкції блоку щодо російських державних активів, термін дії яких спливає кожні шість місяців, доки їх не продовжено за одностайною згодою, до кінця війни, щоб гарантувати, що США не залишаться "на гачку" для виплат.

Але будь-яка така зміна санкційного режиму ЄС, вказує видання, вимагатиме схвалення лідерів, включаючи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який "ревно оберігав своє регулярне право вето на рішення про санкції".

Пропозиція США, як повідомляється, викладена у дискусійному документі ЄС, підготовленому до віртуальної зустрічі міністрів фінансів блоку у середу, щоб обговорити, як зібрати для України гроші в аванс.

Вашингтон, пише видання, наполягає на угоді напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де механізм фінансування, підкріплений прибутком від заморожених активів, як очікується, стане центральним елементом підтримки України.

Основним аналізованим варіантом, як вказується, є план США щодо кредитування України, можливо, у тандемі з іншими країнами G7, що приблизно відповідає передбачуваним "непередбаченим прибуткам" від сотень мільярдів доларів заморожених активів росії, що зберігаються на заході. Дипломати кажуть, що це може залучити до 50 мільярдів доларів.

Точні деталі кредиту, включаючи його термін погашення, відсоткову ставку, чи буде його надано безпосередньо або через посередника, такого як Світовий банк, ще потрібно буде визначити, згідно з документом.

Але Вашингтон, зазначає видання, розглядає будь-який такий кредит як "обумовлений" тим, що ЄС розподілятиме прибуток від активів для погашення та гарантуватиме, що "активи російського центрального банку, які перебувають у ЄС, залишаться знерухомленими доти, доки росія не погодиться сплатити збитки, завдані Україні", згідно з документом.

Така обіцянка, вказує видання, має вирішальне значення, оскільки основна частина російських активів зберігається у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку на рік.

Якщо прибуток буде меншим за необхідні виплати або якщо ЄС не зможе домовитись про продовження санкцій, відповідальність потенційно можуть нести США. США обговорюють інші потенційні варіанти поділу цього ризику з іншими партнерами з "Групи семи", пише видання.

Деякі уряди ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків таких гарантій. "Американцям, ймовірно, доведеться визнати, що ЄС не може дати залізну гарантію (щодо) втрат", - сказала людина, поінформована про переговори.

Інший варіант, що розглядається, передбачає, що ЄС - поряд з іншими країнами "Групи семи" - фактично видасть Україні двосторонні кредити, підкріплені прибутком від російських активів, заморожених у їхній власній юрисдикції.

Це потенційно вимагатиме від ЄС використання "запасу" в межах свого спільного бюджету - крок, який також вимагатиме одностайної згоди. "Час, необхідний для впровадження таких гарантій, разом із правовими та операційними обмеженнями, не сприятиме швидкому впровадженню цього варіанту", - наголошується у документі.

"Завтра ви отримаєте від міністрів ЄС розуміння того, чи готові вони працювати в цьому напрямку", - сказала людина, яка брала участь у переговорах.

"Люди обговорюють усі деталі, але ми наближаємось до моменту, коли люди готові сказати: "Добре, це має сенс", - зазначив співрозмовник видання.

Доповнення

Тиск з метою використання активів посилився останніми місяцями, оскільки Вашингтон прагне максимізувати фінансову допомогу Україні з прицілом на листопадові президентські вибори. Хоча Франція, Німеччина та Італія є окремими членами G7, рішення, які приймає ЄС, вимагають консенсусу серед його 27 членів.