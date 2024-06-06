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ЄС збирається розглянути план G7 щодо використання прибутків від активів рф після саміту G7

ЄС збирається розглянути план G7 щодо використання прибутків від активів рф після саміту G7

Київ • УНН

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Міністри фінансів ЄС розглянуть можливість використання прибутку від знерухомлених російських активів на Заході для надання великомасштабного кредиту Україні після саміту G7 в червні.

Міністри фінансів Євросоюзу розглянуть план G7 щодо використання непередбачених прибутків, отриманих від російських активів, знерухомлених на Заході після вторгнення росії до України, після саміту G7 пізніше у червні, повідомив ірландський міністр Паскаль Донохью, який головує на зустрічах міністрів фінансів єврозони, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Донохью після відеотелеконференції міністрів ЄС у середу заявив, що існує непохитна підтримка допомоги Україні в задоволенні її фінансових потреб.

"Дискусія між міністрами продемонструвала вдячність за конструктивну взаємодію з партнерами у "Групі семи" щодо цього та повну підтримку її продовження", - сказав Донохью.

"Міністри фінансів розглянуть на своїй червневій зустрічі необхідність подальших обговорень після саміту G7 в Апулії", - додав він.

Після вторгнення москви до України у лютому 2022 року західні країни знерухомили близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які приносять прибуток у 2,5-3,5 мільярда євро на рік.

Європейський Союз, де перебуває основна частина активів, погодився спрямувати щорічний прибуток до спеціального фонду, з якого оплачуватимуть зброю для України та відновлення країни.

Але в межах "Групи семи", до якої входять США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, Вашингтон наполягає на тому, щоб використати прибуток для надання масштабного кредиту Україні зараз, коли гроші потрібні найбільше.

Згідно з планом G7, який ЄС розгляне після зустрічі G7 в Італії 13-15 червня, прибуток від заморожених активів обслуговував би відсотки та міг би погасити капітал кредиту, наданого Україні або США, або США та іншими країнами "Групи семи" або ЄС зі свого бюджету.

Відсотки, терміни погашення та розмір кредиту все ще обговорюються. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що сума кредиту може становити 50 мільярдів доларів.

Щоб видати такий кредит Україні, – або у двосторонньому порядку від одного чи всіх урядів країн "Групи семи" чи ЄС, або шляхом залучення грошей на ринку та використання посередника для виплат, такого як Світовий банк – ЄС повинен буде надати гарантії емітенту кредиту, що прибуток від активів буде надано для його обслуговування, ідеться у документі для обговорення міністрів ЄС.

ЄС також доведеться внести зміни до свого режиму санкцій проти росії щодо заморожених активів, щоб усунути необхідність одноголосного продовження санкцій щодо цього кожні шість місяців, як зараз, щоб усунути невизначеність.

США шукають гарантій санкцій від ЄС для підтримки кредиту для України на 50 млрд дол. - FT05.06.24, 09:34 • 18270 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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