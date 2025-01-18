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Минфин США предупредил о приближении к потолку долга в 36 трлн долл.: готовит специальные меры

Минфин США предупредил о приближении к потолку долга в 36 трлн долл.: готовит специальные меры

Киев  •  УНН

 • 6782 просмотра

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Джанет Йеллен объявила о начале специальных мер во избежание нарушения потолка госдолга США. Минфин приостановит инвестиции в пенсионные фонды и фонд медицинского страхования госслужащих.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство начнет проводить специальные меры с 21 января, чтобы избежать нарушения потолка долга США, призвав законодателей предпринять шаги для увеличения или остановки установленного законом потолка, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Йеллен написала в письме к лидерам Конгресса в пятницу, что она консультирует их по поводу «чрезвычайных мер, которые начнет использовать Минфин».

Сейчас это уже второе сообщение в последней борьбе по потолку госдолга. Министр сообщила, что чрезвычайные меры Минфина США начнутся с погашения части и приостановления всех инвестиций в Фонд пенсионного обеспечения и инвалидности государственных служащих. Она также приостановит дополнительные инвестиции сумм, зачисленных в Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы.

«Период времени, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, подвергается значительной неопределенности, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед», - написала она.

«И хотя республиканцы будут контролировать все ветви федерального правительства в понедельник, соглашение о предотвращении катастрофы не обязательно гарантировано. И этот потолок? Он составляет 36 трлн долларов», - пишет издание.

Напомним 

Министр обороны США Ллойд Остин рекомендовал увеличить военные расходы более чем на $50 млрд в 2026 финансовом году. План предусматривает рост бюджета Пентагона до более $1 трлн к 2028 году.

Алина Волянская

Алина Волянская

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