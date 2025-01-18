Минфин США предупредил о приближении к потолку долга в 36 трлн долл.: готовит специальные меры
Киев • УНН
Джанет Йеллен объявила о начале специальных мер во избежание нарушения потолка госдолга США. Минфин приостановит инвестиции в пенсионные фонды и фонд медицинского страхования госслужащих.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство начнет проводить специальные меры с 21 января, чтобы избежать нарушения потолка долга США, призвав законодателей предпринять шаги для увеличения или остановки установленного законом потолка, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Йеллен написала в письме к лидерам Конгресса в пятницу, что она консультирует их по поводу «чрезвычайных мер, которые начнет использовать Минфин».
Сейчас это уже второе сообщение в последней борьбе по потолку госдолга. Министр сообщила, что чрезвычайные меры Минфина США начнутся с погашения части и приостановления всех инвестиций в Фонд пенсионного обеспечения и инвалидности государственных служащих. Она также приостановит дополнительные инвестиции сумм, зачисленных в Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы.
«Период времени, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, подвергается значительной неопределенности, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед», - написала она.
«И хотя республиканцы будут контролировать все ветви федерального правительства в понедельник, соглашение о предотвращении катастрофы не обязательно гарантировано. И этот потолок? Он составляет 36 трлн долларов», - пишет издание.
Напомним
Министр обороны США Ллойд Остин рекомендовал увеличить военные расходы более чем на $50 млрд в 2026 финансовом году. План предусматривает рост бюджета Пентагона до более $1 трлн к 2028 году.