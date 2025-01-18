Мінфін США попередив про наближення до стелі боргу в 36 трлн дол.: готує надзвичайні заходи
Київ • УНН
Джанет Єллен оголосила про початок спеціальних заходів для уникнення порушення стелі держборгу США. Мінфін призупинить інвестиції у пенсійні фонди та фонд медичного страхування держслужбовців.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що її відомство почне проводити спеціальні заходи з 21 січня, щоб уникнути порушення стелі боргу США, закликавши законодавців зробити кроки для збільшення або зупинки встановленої законом стелі, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Єллен написала у листі до лідерів Конгресу в п'ятницю, що вона консультує їх з приводу "надзвичайних заходів, які почне використовувати Мінфін".
Наразі це вже друге повідомлення в останній боротьбі щодо стелі держборгу. Міністерка повідомила, що надзвичайні заходи Мінфіну США розпочнуться з погашення частини та призупинення всіх інвестицій у Фонд пенсійного забезпечення та інвалідності державних службовців. Вона також призупинить додаткові інвестиції сум, зарахованих до Фонду медичного страхування пенсіонерів поштової служби.
"Період часу, протягом якого можуть діяти надзвичайні заходи, піддається значній невизначеності, включаючи проблеми прогнозування платежів та надходжень уряду США на місяці вперед", - написала вона.
"І хоча республіканці контролюватимуть усі гілки федерального уряду в понеділок, угода про запобігання катастрофі не обов'язково гарантована. І ця стеля? Вона становить 36 трлн доларів", - пише видання.
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