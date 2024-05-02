Китай пообещал принять "необходимые меры" после новых санкций США за поддержку рф

Пекин в четверг заявил, что примет "необходимые меры" после того, как Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, направленных на подрыв военного и промышленного потенциала россии, наказывая компании в Китае и других странах, которые помогают москве получать оружие для войны в Украине, сообщает AFP, цитируемое западными СМИ, пишет УНН.

Детали

"Китайская сторона призывает США прекратить дискредитацию и сдерживание Китая, а также прекратить безосновательное применение незаконных и односторонних санкций", - сказал представитель МИД страны в сообщении AFP.

"Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - добавил он.

В четверг Пекин снова настаивал, что он "не был ни создателем, ни стороной" "кризиса" в Украине, и заявил, что имеет право развивать "нормальные" торговые отношения со всеми странами, включая россию.

"Китай всегда решительно выступал против введения Соединенными Штатами незаконных и односторонних санкций против китайских предприятий и осуществления "длинной юрисдикции", - сказал представитель МИД страны.

Дополнение

Соединенные Штаты, указывает СNN, ввели санкции против более чем десятка компаний в Китае и Гонконге за их поддержку войны россии в Украине в рамках новых санкций на почти 300 субъектов, обнародованных в среду.

Этот шаг был сделан после неоднократных предупреждений высокопоставленных чиновников США, в частности министра финансов США Джанет Йеллен и госсекретаря США Энтони Блинкена, высокопоставленных китайских чиновников о том, что они должны принять жесткие меры в отношении поставок Китаем в россию товаров двойного назначения, которые, по словам США, используются для усиления ею своей армии в войне против Украины.

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