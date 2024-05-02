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Китай пообіцяв вжити "необхідних заходів" після нових санкцій США за підтримку рф

Китай пообіцяв вжити "необхідних заходів" після нових санкцій США за підтримку рф

Київ • УНН

 • 19656 перегляди

Китай обіцяє вжити "необхідних заходів" для захисту своїх компаній після того, як нові санкції США, спрямовані на підрив військового потенціалу росії, були націлені на китайські фірми.

Пекін у четвер заявив, що вживе "необхідних заходів" після того, як Сполучені Штати оголосили про нові санкції, спрямовані на підрив військового та промислового потенціалу росії, караючи компанії в Китаї та інших країнах, які допомагають москві здобувати зброю для війни в Україні, повідомляє AFP, як цитують західні ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Китайська сторона закликає США припинити дискредитацію та стримування Китаю, а також припинити безпідставне впровадження незаконних і односторонніх санкцій", - сказав представник МЗС країни у повідомленні AFP.

"Китай вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - додав він.

У четвер Пекін знову наполягав, що він "не був ні творцем, ні стороною" кризи в Україні, і заявив, що має право розвивати "нормальні" торгові відносини з усіма країнами, включаючи росію.

"Китай завжди рішуче виступав проти запровадження Сполученими Штатами незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "довгої юрисдикції", - сказав представник МЗС країни.

Доповнення

Сполучені Штати, вказує СNN, запровадили санкції проти більш ніж десятка компаній у Китаї та Гонконгу за їх підтримку війни росії в Україні в межах нових санкцій на майже 300 суб'єктів, оприлюднених у середу.

Цей крок було зроблено після неодноразових попереджень високопосадовців США, зокрема міністра фінансів США Джанет Єллен і держсекретаря США Ентоні Блінкена, високопоставлених китайських чиновників про те, що вони повинні вжити жорстких заходів щодо постачання Китаю до росії товарів подвійного призначення, які, за словами США, використовуються для посилення нею своєї армії у війні проти України.

США запровадили нові санкції проти росії: до "чорного списку" потрапив автозавод "Урал" та авіакомпанія "Перемога"01.05.24, 22:05 • 99785 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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