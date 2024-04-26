Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов

Прямая конфискация российских активов может быть оправданной, но это лишь одна из возможностей, поскольку активы взамен могут служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине, сказала министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

"Это вариант, который обсуждался. Лидеры попросили нас предоставить им ряд вариантов", - сказала Йеллен, когда ее спросили, был ли ведущим вариантом продвижение вопроса процентов по этим активам для выпуска облигаций или займов для Украины.

В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

Европейцы сделали очень конструктивный шаг: большая часть российских активов, которые находятся в Бельгии... теперь конвертирована в наличные, и Euroclear получает проценты от этих активов. Европейский Союз согласился разделить эти проценты и по сути двигаться вперед по программе, в рамках которой они могут быть переданы Украине. Это подход, который может быть широко поддержан странами, обеспокоенными конфискацией активов... есть целый ряд вариантов - отметила министр финансов США.

Предложение США по замороженным росактивам набирает популярность среди стран G7 - Reuters