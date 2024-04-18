Страны G7 не планируют размораживать активы рф до возмещения потерь Украине - заявление

Страны G7 не будут размораживать российские активы, однако они до сих пор не смогли прийти к согласию относительно их использования, в частности для помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров стран G7 и руководителей центральных банков, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в совместном заявлении, опубликованном после встречи, министры финансов стран G7 пообещали продолжать работу над "всеми возможными путями" использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор - говорится в заявлении G7.

Пока нет конкретного плана по использованию замороженных активов рф, но страны Группы семи продолжат работать над тем, чтобы привлечь эти средства на помощь Украине. Предварительно этот план должны представить на саммите в Италии, который состоится в июне.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США и союзники по G7 изучают пути разблокирования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине. В частности, рассматриваются такие варианты, как использование активов в качестве залога или конфискация процентного дохода.

ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали