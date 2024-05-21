Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Правительство Канады ввело санкции против двух физических и шести юридических лиц из России, которые перевозили из Северной Кореи оружие, включая ракеты. Об этом говорится в сообщении правительства Канады, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сайте правительства Канады, министр иностранных дел страны Мелани Жоли, объявила, что Канада вводит дополнительные санкции против двух физических и шести юридических лиц за содействие незаконной транспортировке оружия, в частности баллистических ракет, из Северной Кореи в Россию.

Есть зафиксированные доказательства того, что это оружие использовалось кремлем для ведения агрессивной войны против Украины в 2023 и 2024 годах. Нападение России на Украину не только является незаконным, но и закупка оружия, которое она использует, противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Эти резолюции прямо запрещают всем государствам-членам ООН закупать оружие и связанные с ним материалы у Северной Кореи - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции наложены на высокопоставленных представителей российских предприятий, которые тесно связаны с российской армией и привлечены к транспортировке оружия из Северной Кореи. Также компании, на которые наложены санкции, владеют, управляют или эксплуатируют самолеты и грузовые суда, которые использовались для перевозки ракет.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить усилия по борьбе с уклонением от российских санкций, в том числе через третьих лиц и чувствительные товары, происходящие из США и Европы.