Канада розширила санкції проти рф за перевезення зброї з КНДР
Київ • УНН
Канада вводить санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб за сприяння незаконному транспортуванню зброї, включаючи балістичні ракети, з Північної Кореї до Росії для використання у війні проти України, порушуючи резолюції ООН.
Уряд Канади запровадив санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб із росії, які перевозили з Північної Кореї зброю, включаючи ракети. Про це йдеться у повідомлення уряду Канади, передає УНН.
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Як зазначається у сайті уряду Канади, міністр закордонних справ країни Мелані Жолі, оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб за сприяння незаконному транспортуванню зброї, зокрема балістичних ракет, із Північної Кореї до росії.
Є зафіксовані докази того, що ця зброя використовувалася кремлем для ведення агресивної війни проти України в 2023 і 2024 роках. Напад росії на Україну не тільки є незаконним, але й закупівля зброї, яку вона використовує, суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї. Ці резолюції прямо забороняють усім державам-членам ООН закуповувати зброю та пов’язані з нею матеріали у Північної Кореї
Наголошується, що санкції накладені на високопоставлених представників російських підприємств, які тісно пов’язані з російською армією та залучені до транспортування зброї з Північної Кореї. Також компанії, на які накладені санкції, володіють, керують або експлуатують літаки та вантажні судна, які використовувалися для перевезення ракет.
Нагадаємо
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала європейські банки посилити зусилля у боротьбі з ухиленням від російських санкцій, у тому числі через третіх осіб та чутливі товари, що походять із США та Європи.