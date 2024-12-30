США выделили Украине еще $3,4 млрд прямой бюджетной поддержки
Киев • УНН
США предоставили Украине $3,4 млрд прямой бюджетной поддержки при условии проведения реформ. Помощь поступила в критический момент усиления российских атак на гражданскую инфраструктуру.
Соединенные Штаты выделили Украине $3,4 млрд в виде дополнительной прямой бюджетной поддержки, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
Детали
"В координации с Агентством США по международному развитию и Государственным департаментом эта помощь в размере 3,4 миллиарда долларов знаменует собой окончательную выплату средств, выделенных в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины 2024 года. Наша прямая бюджетная поддержка продолжает зависеть от реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышения прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усиления антикоррупционных правил и процедур", - заявила Йеллен.
Министр финансов США подчеркнула, что эта "прямая бюджетная поддержка Украины поступает в критический момент, когда россия усиливает свои атаки на украинских гражданских и критическую инфраструктуру".
"Эта выплата последовала за выполнением Соединенными Штатами нашей части кредитной инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration на сумму 50 миллиардов долларов для Украины, уплаченной за счет непредвиденных доходов, полученных от собственных иммобилизованных активов россии", - отметила Йеллен.
"Успех Украины - в основных национальных интересах Америки", - сказала она.
Дополнение
Ранее в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 2,5 млрд долларов, которая не связана с прямой бюджетной помощью.
Почти за три года после начала войны Вашингтон выделил Украине в целом 175 млрд долларов помощи, отмечает Reuters.