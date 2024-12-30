США виділили Україні ще $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки
Київ • УНН
США надали Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки за умови проведення реформ. Допомога надійшла в критичний момент посилення російських атак на цивільну інфраструктуру.
Сполучені Штати виділили Україні $3,4 млрд у вигляді додаткової прямої бюджетної підтримки, заявила в понеділок міністр фінансів США Джанет Єллен, пише УНН з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
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"У координації з Агентством США з міжнародного розвитку та Державним департаментом ця допомога обсягом 3,4 мільярда доларів знаменує собою остаточне виплату коштів, виділених відповідно до двопартійного закону про додаткові асигнування на безпеку України 2024 року. Наша пряма бюджетна підтримка продовжує залежати від реформ, пов’язаних з зміцнення правоохоронних органів, підвищення прозорості та ефективності державних установ, а також посилення антикорупційних правил і процедур", - заявила Єллен.
Міністр фінансів США наголосила, що ця "пряма бюджетна підтримка України надходить у критичний момент, коли росія посилює свої атаки на українських цивільних та критичну інфраструктуру".
"Ця виплата послідувала за виконанням Сполученими Штатами нашої частини кредитної ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration на суму 50 мільярдів доларів для України, сплаченої за рахунок непередбачених доходів, отриманих від власних іммобілізованих активів росії", - зазначила Єллен.
"Успіх України - в основних національних інтересах Америки", - сказала вона.
Доповнення
Раніше в понеділок президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні додаткової безпекової допомоги обсягом 2,5 млрд доларів, яка не пов'язана із прямою бюджетною допомогою.
Майже за три роки після початку війни Вашингтон виділив Україні загалом 175 млрд доларів допомоги, зазначає Reuters.