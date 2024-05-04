Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

Соединенные Штаты ведут переговоры с другими странами Группы семи (G7) о предоставлении помощи киевским властям в размере $50 млрд, значительную часть этой суммы планируется вернуть с помощью замороженных российских активов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По его данным, США пытаются добиться того, чтобы соглашение о предоставлении помощи было подписано на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Как отмечает агентство, переговоры по этой теме идут тяжело и заключение соглашения может занять несколько месяцев.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ведение переговоров на эту тему.

"Мы это обсуждаем... В идеале мы хотели бы, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку", - сказала она в интервью Bloomberg.

Дополнение

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них примерно $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах.

24 апреля Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая.

Италия до саммита G7 объявит о новом пакете помощи Украине, в который войдет SAMP/T - СМИ