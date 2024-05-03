Италия до саммита G7 объявит о новом пакете помощи Украине, в который войдет SAMP/T - СМИ

Италия планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки", который состоится 13 июня. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica, передает УНН.

Детали

Правительство Италии во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый пакет военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Объявить его планируют до саммита "Большой семерки", который состоится 13 июня.

Как отмечается, так решило итальянских правительство "в тяжелые часы российского наступления на Часов Яр".

В Италии есть пять систем SAMP/T, и Рим намерен передать Украине систему, которую он временно одалживал Словакии.

Еще две будут использоваться для защиты Италии во время саммита "Большой Семерки", а одна останется как резерв для национальной обороны. Четвертая система сейчас находится в Кувейте и останется там.

Дополнение

Италия, вместе с Великобританией и Францией, предоставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow.

Франция планирует предоставить Украине ракеты большой дальности Aster 30 для наземных и корабельных систем противовоздушной обороны SAMP-T в рамках пакета военной помощи.