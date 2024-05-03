Італія до саміту G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні, до якого увійде SAMP/T - ЗМІ
Київ • УНН
Італія оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T, перед самітом G7.
Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні перед самітом "Великої сімки", який відбудеться 13 червня. Про це пише італійське видання La Repubblica, передає УНН.
Деталі
Уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий пакет військової допомоги Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T.
Оголосити його планують до саміту "Великої сімки", який відбудеться 13 червня.
Як зазначається, так вирішив італійських уряд "у важкі години російського наступу на Часів Яр".
В Італії є п’ять систем SAMP/T, і Рим має намір передати Україні систему, яку він тимчасово позичав Словаччині.
Ще дві будуть використовуватися для захисту Італії під час саміту "Великої Сімки", а одна залишиться як резерв для національної оборони. Четверта система наразі перебуває в Кувейті і залишиться там.
Доповнення
Італія, разом з Великою Британією і Францією, надала Україні крилаті ракети Storm Shadow.
Франція планує надати Україні ракети великої дальності Aster 30 для наземних і корабельних систем протиповітряної оборони SAMP-T в рамках пакету військової допомоги.