Bloomberg: G7 планує видати Києву 50 млрд доларів за рахунок російських активів
Київ • УНН
G7 планує виділити Києву 50 мільярдів доларів допомоги із заморожених російських активів, а США ведуть переговори про підписання угоди на саміті G7 у червні.
Сполучені Штати ведуть переговори з іншими країнами Групи семи (G7) щодо надання допомоги київській владі у розмірі $50 млрд, значну частину цієї суми планується повернути за допомогою заморожених російських активів, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
За його даними, США намагаються домогтися того, щоб угода про надання допомоги була підписана на саміті G7, який пройде в Італії в червні. Як зазначає агентство, переговори з цієї теми йдуть важко і укладання угоди може тривати кілька місяців.
Глава Мінфіну США Джанет Йеллен підтвердила ведення переговорів на цю тему.
"Ми це обговорюємо… В ідеалі ми хотіли б, щоб усі країни G7 взяли участь [у виділенні допомоги], щоб США не робили це поодинці", - сказала вона в інтерв'ю Bloomberg.
Доповнення
Євросоюз, Канада, США та Японія заморозили активи Росії у розмірі близько $300 млрд після початку спеціальної військової операції. З них приблизно $5-6 млрд перебувають у Сполучених Штатах.
24 квітня Сенат Конгресу США схвалив пакет законопроєктів про надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, про конфіскацію заморожених активів РФ фактично для їх передачі Києву, а також запровадження додаткових санкцій щодо Китаю.
Італія до саміту G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні, до якого увійде SAMP/T - ЗМІ 03.05.24, 12:38 • 22450 переглядiв