Цього літа Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від заморожених російських активів - Домбровскіс
Київ • УНН
Перший транш у розмірі 1,5 мільярда євро із заморожених російських активів буде переведений в Україну до початку "літніх канікул" у європейських посадовців.
Перший транш з доходів від заморожених російських активів розміром 1,5 мільярда євро надійде Україні до кінця літа. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН.
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Він нагадав, що у травні країни-члени Європейського Союзу погодилися використати доходи від заморожених російських активів на користь України.
За його словами, перший платіж у 1,5 мільярда євро надійде Україні до "літніх канікул". Слід зауважити, що у європейських посадовців канікули зазвичай розпочинаються у серпні.
За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул
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Посадовець наголосив, що міжнародні партнери зосередяться на тому, що ці доходи були використані на військову підтримку України.
Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю
Нагадаємо
Міністр фінансів США Джанет Єллен, відповідаючи на критику рішення G7 надати Києву 50 мільярдів доларів, заявила, що використання надходжень від заморожених російських активів на підтримку України є законним.