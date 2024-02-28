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Госдеп США: ситуация на поле боя в Украине является "чрезвычайно серьезной" из-за недостатка боеприпасов

Госдеп США: ситуация на поле боя в Украине является "чрезвычайно серьезной" из-за недостатка боеприпасов

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 06:54  •  18121 просмотра

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Представитель Государственного департамента США заявил, что ситуация на поле боя в Украине крайне серьезная из-за нехватки боеприпасов у украинских военных и призвал Конгресс США проголосовать за предоставление помощи.

Ситуация на передовой сейчас является крайне серьезной из-за недостатка у украинских военных боеприпасов. Конгресс США должен принять меры и проголосовать за продолжение помощи Украине, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге, передает УНН

Ситуация сейчас (на поле боя - ред.) чрезвычайно серьезная. Мы видели украинские войска, у которых нет боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они все еще храбро сражаются. Они все еще мужественно сражаются. У них все еще есть броня, оружие и боеприпасы, которые они могут использовать, но сейчас они вынуждены ограничивать их количество, потому что Конгресс США бездействует

- заявил представитель Госдепа.

По его словам, США надеются, что украинские войска будут продолжать храбро сражаться и достигать успехов, как в последнее время в Черном море. Однако, ВСУ будет гораздо труднее без доступа к боеприпасам, которые им необходимы. Миллер подчеркнул президент США продолжает настаивать на том, чтобы Конгресс принял меры.

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"Мы считаем, как мы уже неоднократно говорили, что если бы Палата представителей провела голосование по вопросу помощи Украине по принципу "за" или "против", то оно бы прошло. И поэтому мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг и провести это голосование и оказать помощь украинской армии, которая отчаянно в ней нуждается", - указал Миллер. 

Он отметил, что в целом путь к победе для Украины сейчас лежит через Палату представителей США. 

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"Это то, что больше всего нужно Украине. Им нужна дополнительная национальная безопасность, которую предложил Президент, чтобы получить Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для защиты и продолжения мужественной борьбы за свою свободу и независимость", - указал представитель Госдепа. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
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Представитель Государственного департамента США заявил, что ситуация на поле боя в Украине крайне серьезная из-за нехватки боеприпасов у украинских военных и призвал Конгресс США проголосовать за предоставление помощи.

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