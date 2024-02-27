"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины
Киев • УНН
Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость продолжения американской поддержки, чтобы помочь Украине защитить себя и стать самодостаточной.
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула необходимость нового пакета поддержки для Украины. Об этом Бринк заявила в интервью ведущей CNN Кристин Аманпур, пишет УНН со ссылкой на страницу дипломата в Х.
Детали
Не упустила возможность высказаться относительно поддержки США Украине для Кристин Аманпур. Мое обращение: это решающий момент. Мы уже предоставили Украине 75 миллиардов долларов поддержки. Нам нужно удвоить ставку и помочь им завершить работу
Дополнение
Кроме того, она пояснила, что речь идет не о бесконечной военной поддержке. По ее словам, Штаты должны помочь Украине стать независимой от поддержки партнеров.
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Наша поддержка заключается в том, чтобы помочь Украине стать самодостаточной, приблизиться к ЕС и НАТО и быть таким партнером, в котором мы хотим и нуждаемся. И если я должен что-то сказать американскому народу, то это то, что время пришло. Необходимо срочно получить эту поддержку для Украины, чтобы мы могли поддержать их, но, что самое важное, также поддержать национальные интересы США
Напомним
Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудили приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над РФ.
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