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"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 10:27  •  12029 просмотра

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Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость продолжения американской поддержки, чтобы помочь Украине защитить себя и стать самодостаточной.

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула необходимость нового пакета поддержки для Украины. Об этом Бринк заявила в интервью ведущей CNN Кристин Аманпур,  пишет УНН со ссылкой на страницу дипломата в Х.

Детали

Не упустила возможность высказаться относительно поддержки США Украине для Кристин Аманпур. Мое обращение: это решающий момент. Мы уже предоставили Украине 75 миллиардов долларов поддержки. Нам нужно удвоить ставку и помочь им завершить работу

- заявила госпожа посол. 

Дополнение

Кроме того, она пояснила, что речь идет не о бесконечной военной поддержке. По ее словам, Штаты должны помочь Украине стать независимой от поддержки партнеров. 

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Наша поддержка заключается в том, чтобы помочь Украине стать самодостаточной, приблизиться к ЕС и НАТО и быть таким партнером, в котором мы хотим и нуждаемся. И если я должен что-то сказать американскому народу, то это то, что время пришло. Необходимо срочно получить эту поддержку для Украины, чтобы мы могли поддержать их, но, что самое важное, также поддержать национальные интересы США

- резюмировала Бриджит Бринк.

Напомним

Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудили приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над РФ.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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