Глава МИД Польши призвал США предоставить оружие Украине

26 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на Атлантическом совете, где попросил, чтобы США продолжали поддерживать Украину. Об этом говорится в его речи в аналитическом центре Atlantic Council, пишет УНН.

Детали

По его словам, всего три шага отделяют нас от более безопасного и стабильного мира.

Во-первых, предоставьте Украине боеприпасы, в которых она нуждается срочно. Во-вторых, инвестируйте в нашу безопасность, чтобы создать настолько мощный сдерживающий фактор, который затмитпутина и его приближенных. В-третьих, углубляйте и расширяйте наши альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы. Мы должны сделать эти шаги не для эскалации войны в Украине, а для предотвращения еще большего глобального конфликта, который становится все ближе к нашим границам, - подчеркнул Сикорский.

Сикорский отметил, что вторжение в Украину - это отнюдь не региональная ссора. Это война с глобальными последствиями.

Он также считает, если оставить Украину без помощи, путин поймет, что ему может сойти с рук, что угодно.

Сикорский прогнозирует, что путин подойдет гораздо ближе к границам государств НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу, "где нашим детям придется бороться с ним. Ведь путин открыто заявил, что российская граница "нигде не заканчивается".

Напомним

Байден призывает Палату представителей принять двухпартийный законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.