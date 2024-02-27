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Глава МИД Польши призвал США предоставить оружие Украине

Глава МИД Польши призвал США предоставить оружие Украине

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 07:59  •  14977 просмотра

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Министр иностранных дел Польши призывает предоставить Украине оружие и сдержать путина, чтобы предотвратить больший глобальный конфликт.

26 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на Атлантическом совете, где попросил, чтобы США продолжали поддерживать Украину. Об этом говорится в его речи в аналитическом центре Atlantic Council, пишет УНН.

Детали

По его словам, всего три шага отделяют нас от более безопасного и стабильного мира.

Во-первых, предоставьте Украине боеприпасы, в которых она нуждается срочно. Во-вторых, инвестируйте в нашу безопасность, чтобы создать настолько мощный сдерживающий фактор, который затмитпутина и его приближенных. В-третьих, углубляйте и расширяйте наши альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы. Мы должны сделать эти шаги не для эскалации войны в Украине, а для предотвращения еще большего глобального конфликта, который становится все ближе к нашим границам,

- подчеркнул Сикорский.

Сикорский отметил, что вторжение в Украину - это отнюдь не региональная ссора. Это война с глобальными последствиями.

Он также считает, если оставить Украину без помощи, путин поймет, что ему может сойти с рук, что угодно.

Сикорский прогнозирует, что путин подойдет гораздо ближе к границам государств НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу, "где нашим детям придется бороться с ним. Ведь путин открыто заявил, что российская граница "нигде не заканчивается".

Напомним

Байден призывает Палату представителей принять двухпартийный законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Глава МЗС Польщі закликав США надати зброю Україні
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