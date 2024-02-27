Глава МЗС Польщі закликав США надати зброю Україні

26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді, де попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну. Про це йдеться у його промові в аналітичному центрі Atlantic Council, пише УНН.

Деталі

За його словами, лише три кроки відділяють нас від безпечнішого та стабільнішого світу.

По-перше, надайте Україні боєприпаси, яких вона потребує терміново. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Ми мусимо зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для запобігання ще більшому глобальному конфлікту, який стає все ближчим до наших кордонів,