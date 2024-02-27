Глава МЗС Польщі закликав США надати зброю Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі закликає надати Україні зброю і стримати путіна, щоб запобігти більшому глобальному конфлікту.
26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді, де попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну. Про це йдеться у його промові в аналітичному центрі Atlantic Council, пише УНН.
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За його словами, лише три кроки відділяють нас від безпечнішого та стабільнішого світу.
По-перше, надайте Україні боєприпаси, яких вона потребує терміново. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Ми мусимо зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для запобігання ще більшому глобальному конфлікту, який стає все ближчим до наших кордонів,
Сікорський зауважив, що вторгнення в Україну – це аж ніяк не регіональна сварка. Це війна з глобальними наслідками.
Він також вважає, якщо залишити Україну без допомоги, путін зрозуміє, що йому може зійти з рук, що завгодно.
Сікорський прогнозує, що путін підійде набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, "де нашим дітям доведеться боротися з ним. Адже путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується".
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