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Глава МЗС Польщі закликав США надати зброю Україні

Київ • УНН

 • 25755 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі закликає надати Україні зброю і стримати путіна, щоб запобігти більшому глобальному конфлікту.

Глава МЗС Польщі закликав США надати зброю Україні

26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді, де попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну. Про це йдеться у його промові в аналітичному центрі Atlantic Council, пише УНН.

Деталі

За його словами, лише три кроки відділяють нас від безпечнішого та стабільнішого світу.

По-перше, надайте Україні боєприпаси, яких вона потребує терміново. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Ми мусимо зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для запобігання ще більшому глобальному конфлікту, який стає все ближчим до наших кордонів,

- наголосив Сікорський.

Сікорський зауважив, що вторгнення в Україну – це аж ніяк не регіональна сварка. Це війна з глобальними наслідками.

Він також вважає, якщо залишити Україну без допомоги, путін зрозуміє, що йому може зійти з рук, що завгодно.

Сікорський прогнозує, що путін підійде набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, "де нашим дітям доведеться боротися з ним. Адже путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується".

Нагадаємо

Байден закликає Палату представників ухвалити двопартійний законопроект про надання додаткової допомоги Україні.

Ольга Розгон

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