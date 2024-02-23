"Історія спостерігає": Байден закликав Палату представників США схвалити допомогу Україні, поки не пізно

Палата представників США повинна ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку, що передбачає допомогу Україні, поки не надто пізно, повідомив у зверненні до другої річниці вторгнення рф в Україну президент Сполучених Штатів Джо Байден, пише УНН.

Через два роки цієї війни народ України продовжує боротися з величезною мужністю. Але у них закінчуються боєприпаси. Україні потрібні додаткові постачання зі Сполучених Штатів, щоб утримати лінію проти невпинних атак росії, які можливі завдяки зброї та боєприпасам з Ірану та Північної Кореї. Ось чому Палата представників повинна ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, поки не надто пізно - заявив Байден.

Президент США вказав, що "цей законопроект передбачає термінове фінансування для України". "Він також інвестує у американську оборонно-промислову базу. Він був ухвалений переважною більшістю в Сенаті, і немає жодних сумнівів у тому, що, якби спікер оголосив голосування, він швидко пройде в Палаті представників. Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроект, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома та протистояти путіну. Опозиція до цього законопроекту грає йому лише на руку", - зазначив Байден.

Він також вказав, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну "ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: путін сильно прорахувався".

При цьому він зазначив, що американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України.

"Якщо путін не заплатить ціну за свою смерть і знищення, він буде йти далі. І витрати для Сполучених Штатів - разом із нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі та в усьому світі - зростатимуть", - зауважив Байден.

"Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз настав час для нас твердо стояти разом з Україною та бути об'єднаними з нашими союзниками та партнерами. Зараз настав час довести, що Сполучені Штати відстоюють свободу і ні перед ким не схиляються", - підкреслив президент США.

Байден оголосив про введення понад 500 нових санкцій США проти росії