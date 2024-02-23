"Історія спостерігає": Байден закликав Палату представників США схвалити допомогу Україні, поки не пізно
Київ • УНН
Байден закликає Палату представників ухвалити двопартійний законопроект про надання додаткової допомоги Україні.
Палата представників США повинна ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку, що передбачає допомогу Україні, поки не надто пізно, повідомив у зверненні до другої річниці вторгнення рф в Україну президент Сполучених Штатів Джо Байден, пише УНН.
Через два роки цієї війни народ України продовжує боротися з величезною мужністю. Але у них закінчуються боєприпаси. Україні потрібні додаткові постачання зі Сполучених Штатів, щоб утримати лінію проти невпинних атак росії, які можливі завдяки зброї та боєприпасам з Ірану та Північної Кореї. Ось чому Палата представників повинна ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, поки не надто пізно
Президент США вказав, що "цей законопроект передбачає термінове фінансування для України". "Він також інвестує у американську оборонно-промислову базу. Він був ухвалений переважною більшістю в Сенаті, і немає жодних сумнівів у тому, що, якби спікер оголосив голосування, він швидко пройде в Палаті представників. Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроект, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома та протистояти путіну. Опозиція до цього законопроекту грає йому лише на руку", - зазначив Байден.
Він також вказав, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну "ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: путін сильно прорахувався".
При цьому він зазначив, що американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України.
"Якщо путін не заплатить ціну за свою смерть і знищення, він буде йти далі. І витрати для Сполучених Штатів - разом із нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі та в усьому світі - зростатимуть", - зауважив Байден.
"Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз настав час для нас твердо стояти разом з Україною та бути об'єднаними з нашими союзниками та партнерами. Зараз настав час довести, що Сполучені Штати відстоюють свободу і ні перед ким не схиляються", - підкреслив президент США.
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