"История наблюдает": Байден призвал Палату представителей США одобрить помощь Украине, пока не поздно
Киев • УНН
Байден призывает Палату представителей принять двухпартийный законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.
Палата представителей США должна принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий помощь Украине, пока не слишком поздно, сообщил в обращении ко второй годовщине вторжения рф в Украину президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет УНН.
Спустя два года этой войны народ Украины продолжает сражаться с огромным мужеством. Но у них заканчиваются боеприпасы. Украине нужны дополнительные поставки из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию против неустанных атак россии, которые возможны благодаря оружию и боеприпасам из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, пока не слишком поздно
Президент США указал, что "этот законопроект предусматривает срочное финансирование для Украины". "Он также инвестирует в американскую оборонно-промышленную базу. Он был принят подавляющим большинством в Сенате, и нет никаких сомнений в том, что, если бы спикер объявил голосование, он быстро пройдет в Палате представителей. Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу безопасность дома и противостоять путину. Оппозиция к этому законопроекту играет ему только на руку", - отметил Байден.
Он также указал, что спустя два года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину "мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: путин сильно просчитался".
При этом он отметил, что американский народ и люди во всем мире понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины.
"Если путин не заплатит цену за свои смерть и уничтожение, он будет идти дальше. И цена для Соединенных Штатов - вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Европе и во всем мире - будет расти", - отметил Байден.
"История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас настало время для нас твердо стоять вместе с Украиной и быть объединенными с нашими союзниками и партнерами. Сейчас пришло время доказать, что Соединенные Штаты отстаивают свободу и ни перед кем не склоняются", - подчеркнул президент США.
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