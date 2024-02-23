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Умєров і Сирський поінформували сенаторів США про ситуацію на фронті та необхідність військової допомоги

Київ • УНН

 • 43872 перегляди

Міністр оборони України та Головнокомандувач поінформували делегацію Сенату США про ситуацію на фронті та обговорив пріоритетні військові потреби України для досягнення перемоги над рф.

Умєров і Сирський поінформували сенаторів США про ситуацію на фронті та необхідність військової допомоги

Українська сторона провела зустріч з делегацією сенаторів США, аби ознайомити з актуальною ситуацією на полі бою та обговорити питання військової підтримки України. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

На зустрічі брали участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, а також сенатори Джек Рід, Майкл Беннет, Річард Блюментал та Меггі Хассан.

Під час зустрічі Головнокомандувач Сирський ознайомив сенаторів з останніми змінами на полі бою та висвітлив першочергові потреби у сфері озброєння.

Зустріч також стала платформою для обговорення важливих аспектів стратегії та бачення того, що необхідно для досягнення перемоги.

Сьогодні сенатори прямо запитали, чи виграє Україна у війні з росією. Немає сумніву, що ми переможемо ворога; це була моя і Головнокомандувача відповідь. Але для наближення перемоги ми повинні вчасно і в повному обсязі отримати суттєву військову підтримку від наших партнерів 

– зазначив Рустем Умєров.

Також Міністр оборони пояснив, як кожна затримка у наданні військової допомоги Україні має негайний вплив на ситуацію на передовій.

Питання, які ставили сенатори мені та Генералові Сирському, чітко вказують на їх глибоке розуміння ситуації в Україні та готовність зупинити російську агресію. Вдячний за таку тверду відданість підтримці України

– заявив Рустем Умєров.

Умєров і Сирський провели телефонну розмову з главою Пентагону20.02.24, 22:36 • 27656 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
Сенат Сполучених Штатів Америки
Міністерство оборони України
Чак Шумер
Сполучені Штати
Україна
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