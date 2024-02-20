Умєров і Сирський провели телефонну розмову з главою Пентагону
Київ • УНН
Під час телефонної розмови з Міністром оборони США українські військові обговорили поточну ситуацію на фронті та плани щодо задоволення військових потреб України.
Міністр оборони України Рустем Умєров спільно з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у вівторок ввечері провели розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це Умєров повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.
Деталі
Генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій.
Ми обговорили спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів
Він відзначив, що йде робота над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей та у форматі Рамштайн.
Умєров обговорив збільшення поставок снарядів для України з міністеркою оборони Чехії19.02.24, 19:07 • 29285 переглядiв