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Умєров і Сирський провели телефонну розмову з главою Пентагону

Умєров і Сирський провели телефонну розмову з главою Пентагону

Київ • УНН

 • 27655 перегляди

Під час телефонної розмови з Міністром оборони США українські військові обговорили поточну ситуацію на фронті та плани щодо задоволення військових потреб України.

Міністр оборони України Рустем Умєров спільно з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у вівторок ввечері провели розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це Умєров повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.

Деталі

Генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій.

Ми обговорили спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів

поінформував Умєров.

Він відзначив, що йде робота над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей та у форматі Рамштайн.

Умєров обговорив збільшення поставок снарядів для України з міністеркою оборони Чехії19.02.24, 19:07 • 29285 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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