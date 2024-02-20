Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским во вторник вечером провели разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Умеров сообщил на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Детали

Генерал Сырский проинформировал о текущей ситуации на передовой.

Мы обсудили общее понимание ситуации и план действий. В центре внимания также были поставки боеприпасов проинформировал Умеров.

Он отметил, что идет работа над насущными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей и в формате Рамштайн.

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