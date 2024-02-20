Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона
Киев • УНН
Во время телефонного разговора с Министром обороны США украинские военные обсудили текущую ситуацию на фронте и планы по удовлетворению военных потребностей Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским во вторник вечером провели разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Умеров сообщил на своей фейсбук-странице, передает УНН.
Детали
Генерал Сырский проинформировал о текущей ситуации на передовой.
Мы обсудили общее понимание ситуации и план действий. В центре внимания также были поставки боеприпасов
Он отметил, что идет работа над насущными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей и в формате Рамштайн.
Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии19 февраля 2024, 17:07 • 25557 просмотров
Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона
Во время телефонного разговора с Министром обороны США украинские военные обсудили текущую ситуацию на фронте и планы по удовлетворению военных потребностей Украины.
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