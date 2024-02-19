Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с чешской коллегой Яной Черноховой. Об этом украинский чиновник рассказал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

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В частности Умеров поблагодарил Чехию за бесперебойную военную помощь, подготовку украинских летчиков и участие в Коалиции по разминированию

Провел плодотворный разговор с министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой... Подчеркнул важность увеличения поставок артиллерийских боеприпасов. Благодарен чешским коллегам за активную позицию по обеспечению Украины необходимыми боеприпасами. Надеемся, вскоре агрессор на фронте почувствует результаты нашего сотрудничества. - говорится в заметке.

Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Напомним

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.