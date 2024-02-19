Умєров обговорив збільшення поставок снарядів для України з міністеркою оборони Чехії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з чеською колегою Яною Черноховою. Про це український урядовець розповів на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

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Зокрема Умєров подякував Чехії за безперебійну військову допомогу, підготовку українських льотчиків та участь у Коаліції з розмінування

Провів плідну розмову з міністром оборони Чеської Республіки Яною Черноховою... Наголосив на важливості збільшення поставок артилерійських боєприпасів. Вдячний чеським колегам за активну позицію щодо забезпечення України необхідними боєприпасами. Сподіваємося, незабаром агресор на фронті відчує результати нашої співпраці - йдеться в дописі.

Президенти України та Чехії під час зустрічі в Мюнхені обговорять постачання снарядів в Україну - ОП

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Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.