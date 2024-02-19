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Умєров обговорив збільшення поставок снарядів для України з міністеркою оборони Чехії

Умєров обговорив збільшення поставок снарядів для України з міністеркою оборони Чехії

Київ • УНН

 • 29285 перегляди

Міністр оборони України подякував міністру оборони Чехії за постійну військову допомогу та підготовку українських пілотів під час телефонної розмови, де вони обговорили збільшення поставок артилерійських боєприпасів в Україну.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з чеською колегою Яною Черноховою. Про це український урядовець розповів на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі 

Зокрема Умєров подякував Чехії за безперебійну військову допомогу, підготовку українських льотчиків та участь у Коаліції з розмінування

Провів плідну розмову з міністром оборони Чеської Республіки Яною Черноховою... Наголосив на важливості збільшення поставок артилерійських боєприпасів. Вдячний чеським колегам за активну позицію щодо забезпечення України необхідними боєприпасами. Сподіваємося, незабаром агресор на фронті відчує результати нашої співпраці

- йдеться в дописі. 

Президенти України та Чехії під час зустрічі в Мюнхені обговорять постачання снарядів в Україну - ОП17.02.24, 20:29 • 105316 переглядiв

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
petro-pavelПетро Павел
yana-chernochovaЯна Черночова
miunkhenМюнхен
cheska-respublikaЧеська Республіка
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