Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи
Киев • УНН
Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудил приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над рф.
Украинская сторона провела встречу с делегацией сенаторов США, чтобы ознакомить с актуальной ситуацией на поле боя и обсудить вопросы военной поддержки Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
На встрече участвовали лидер большинства в Сенате Чак Шумер, а также сенаторы Джек Рид, Майкл Беннет, Ричард Блюментал и Мэгги Хассан.
Во время встречи Главнокомандующий Сырский ознакомил сенаторов с последними изменениями на поле боя и осветил первоочередные потребности в сфере вооружения.
Встреча также стала платформой для обсуждения важных аспектов стратегии и видения того, что необходимо для достижения победы.
Сегодня сенаторы прямо спросили, выиграет ли Украина в войне с россией. Нет сомнения, что мы победим врага; это был мой и Главнокомандующего ответ. Но для приближения победы мы должны вовремя и в полном объеме получить существенную военную поддержку от наших партнеров
Также Министр обороны объяснил, как каждая задержка в предоставлении военной помощи Украине имеет немедленное влияние на ситуацию на передовой.
Вопросы, которые задавали сенаторы мне и Генералу Сырскому, четко указывают на их глубокое понимание ситуации в Украине и готовность остановить российскую агрессию. Благодарен за такую твердую преданность поддержке Украины
Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона20 февраля 2024, 20:36 • 25573 просмотра
Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи
Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудил приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над рф.
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