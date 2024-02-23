Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Украинская сторона провела встречу с делегацией сенаторов США, чтобы ознакомить с актуальной ситуацией на поле боя и обсудить вопросы военной поддержки Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

На встрече участвовали лидер большинства в Сенате Чак Шумер, а также сенаторы Джек Рид, Майкл Беннет, Ричард Блюментал и Мэгги Хассан.

Во время встречи Главнокомандующий Сырский ознакомил сенаторов с последними изменениями на поле боя и осветил первоочередные потребности в сфере вооружения.

Встреча также стала платформой для обсуждения важных аспектов стратегии и видения того, что необходимо для достижения победы.

Сегодня сенаторы прямо спросили, выиграет ли Украина в войне с россией. Нет сомнения, что мы победим врага; это был мой и Главнокомандующего ответ. Но для приближения победы мы должны вовремя и в полном объеме получить существенную военную поддержку от наших партнеров - отметил Рустем Умеров.

Также Министр обороны объяснил, как каждая задержка в предоставлении военной помощи Украине имеет немедленное влияние на ситуацию на передовой.

Вопросы, которые задавали сенаторы мне и Генералу Сырскому, четко указывают на их глубокое понимание ситуации в Украине и готовность остановить российскую агрессию. Благодарен за такую твердую преданность поддержке Украины - заявил Рустем Умеров.

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