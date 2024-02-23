Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  110323 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  126370 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  157766 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  188648 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  186354 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  230309 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  257742 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  225689 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  232357 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234326 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 21:23  •  4443 просмотра

Read in English

Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудил приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над рф.

Украинская сторона провела встречу с делегацией сенаторов США, чтобы ознакомить с актуальной ситуацией на поле боя и обсудить вопросы военной поддержки Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

На встрече участвовали лидер большинства в Сенате Чак Шумер, а также сенаторы Джек Рид, Майкл Беннет, Ричард Блюментал и Мэгги Хассан.

Image

Во время встречи Главнокомандующий Сырский ознакомил сенаторов с последними изменениями на поле боя и осветил первоочередные потребности в сфере вооружения.

Встреча также стала платформой для обсуждения важных аспектов стратегии и видения того, что необходимо для достижения победы.

Сегодня сенаторы прямо спросили, выиграет ли Украина в войне с россией. Нет сомнения, что мы победим врага; это был мой и Главнокомандующего ответ. Но для приближения победы мы должны вовремя и в полном объеме получить существенную военную поддержку от наших партнеров 

- отметил Рустем Умеров.

Также Министр обороны объяснил, как каждая задержка в предоставлении военной помощи Украине имеет немедленное влияние на ситуацию на передовой.

Вопросы, которые задавали сенаторы мне и Генералу Сырскому, четко указывают на их глубокое понимание ситуации в Украине и готовность остановить российскую агрессию. Благодарен за такую твердую преданность поддержке Украины

- заявил Рустем Умеров.

Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона20 февраля 2024, 20:36 • 25573 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитика
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
chak-shumerЧак Шумер
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
Умєров і Сирський поінформували сенаторів США про ситуацію на фронті та необхідність військової допомоги
Umerov and Syrsky briefed U.S. senators on the situation at the front and the need for military assistance
Новости по теме

Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудил приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над рф.

Война •   •  4443 просмотра
Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Зеленский обратился к участникам кинофестиваля "Cinema for Victory"

Президент Зеленский заявил, что фильмы, снятые во время российско-украинской войны, гарантируют, что мир никогда не забудет трагедии Бучи и Мариуполя, а кинематограф сделает героизм Украины легендарным.

Война •   •  3200 просмотра
Зеленский обратился к участникам кинофестиваля "Cinema for Victory"

"Ателье мечты": в Украинском доме открыли выставку посвященную украинским детям и их стремлениям во время войны

В Национальном центре "Украинский дом" открылась выставка "Ателье мечты", посвященная стойкости украинских детей во время войны, на которой представлены художественные работы детей, выражающих свои переживания и эмоции через творчество.

Война •   •  9091 просмотра
"Ателье мечты": в Украинском доме открыли выставку посвященную украинским детям и их стремлениям во время войны

В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены

В Одессе в результате вражеского обстрела загорелось жилое помещение, два человека получили ранения, спасательные службы работают на месте происшествия.

Война •   •  10281 просмотра
В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены

Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях

Воздушные силы Украины сообщили о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Война •   •  20698 просмотра
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях

Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.

Война •   •  26154 просмотра
Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Обнаружены ракеты, направляющиеся к городам Кропивницкий и Кривой Рог

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что зафиксировали ракеты в направлении городов Кропивницкий и Кривой Рог.

Война •   •  26264 просмотра
Обнаружены ракеты, направляющиеся к городам Кропивницкий и Кривой Рог

Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кру посетят Киев в субботу, чтобы продемонстрировать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС в годовщину российского вторжения.

Анонсы •   •  25801 просмотра
Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны

рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

Председатель Херсонской городской военной администрации предупредил жителей оставаться в укрытиях, поскольку российская армия с оккупированного левого берега мощно обстреливала город из различных видов оружия.

Война •   •  22270 просмотра
рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над частями Кировоградской и Киевской областей были замечены беспилотники "Shahed" иранского производства.

Война •   •  21456 просмотра
Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины