Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США

Президент Владимир Зеленский отметил важность принятия Конгрессом США дальнейшей помощи Украине, иначе будет "больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах". Об этом он сказал в интервью телеканалу FOX News, передает УНН.

"Мы должны выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но... вы понимаете, что эта помощь крайне важна", - заявил Зеленский.

По его словам, без американской помощи "будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах, потому что если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии... конечно, вы будете терять людей".

Зеленский также выразил свое разочарование "бюрократией" как препятствием для получения необходимой поддержки, а также нехваткой технологий и оружия.

Как отмечает FOX News, в какой-то момент разговора он подчеркнул, что "время - деньги".

Дополнение

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик сказал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает Украину, а промедление происходит из-за сложной "политической ситуации" на Капитолийском холме.