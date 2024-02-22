Зеленський розповів, що робитиме Україна у разі несхвалення допомоги від США
Київ • УНН
Президент Зеленський попередив, що якщо допомога США не буде схвалена, то в лікарнях буде більше поранених українських солдатів через відсутність потужного захисту від російських атак.
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості ухвалення Конгресом США подальшої допомоги Україні, інакше буде "більше таких героїчних хлопців, які лежатимуть у лікарнях". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу FOX News, передає УНН.
"Ми повинні вижити. Ми повинні знайти якісь паралельні кроки або правила, але... ви розумієте, що ця допомога вкрай важлива", - заявив Зеленський.
За його словами, без американської допомоги "буде дедалі більше й більше таких героїчних хлопців, які лежатимуть у лікарнях, тому що якщо у вас немає справжнього захисного щита і потужної артилерії... звісно, ви будете втрачати людей".
Зеленський також висловив своє розчарування "бюрократією" як перешкодою для отримання необхідної підтримки, а також браком технологій і зброї.
Як зазначає FOX News, у якийсь момент розмови він підкреслив, що "час - гроші".
Доповнення
Конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік сказав, що спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримує Україну, а зволікання відбувається через складну "політичну ситуацію" на Капітолійському пагорбі.