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Спікер Палати представників США підтримує Україну, а зволікання є через складну "політичну ситуацію" - конгресмен

Київ • УНН

 • 24086 перегляди

Конгресмен-республіканець Брайан Фітцпатрік заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує Україну, а затримка з наданням допомоги пов'язана зі складною політичною ситуацією в Палаті представників Конгресу США.

Спікер Палати представників США підтримує Україну, а зволікання є через складну "політичну ситуацію" - конгресмен

Конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік сказав, що спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримує Україну, а зволікання відбувається через складну "політичну ситуацію" на Капітолійському пагорбі. Про це він сказав у коментарі Голосу Америки, пише УНН.

Деталі

"Єдина річ, яка стримує його, - це складна політична ситуація у Палаті представників, але він вірить в Україну, - сказав Фітцпатрік. - Він розуміє, що на кону. Він за замовчуванням підтримує Україну".

"Якщо знадобиться, щоб я взяв політичний удар на себе, аби захистити його, - я радо це зроблю, але ми маємо це зробити, ми повинні дістатися фінішу, і ми це зробимо, я дуже впевнений", - додав конгресмен.

Значна більшість Палати представників США підтримує законопроект про допомогу Україні - голова фінкомітету22.02.24, 09:35 • 43842 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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