Спікер Палати представників США підтримує Україну, а зволікання є через складну "політичну ситуацію" - конгресмен
Київ • УНН
Конгресмен-республіканець Брайан Фітцпатрік заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує Україну, а затримка з наданням допомоги пов'язана зі складною політичною ситуацією в Палаті представників Конгресу США.
Конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік сказав, що спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримує Україну, а зволікання відбувається через складну "політичну ситуацію" на Капітолійському пагорбі. Про це він сказав у коментарі Голосу Америки, пише УНН.
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"Єдина річ, яка стримує його, - це складна політична ситуація у Палаті представників, але він вірить в Україну, - сказав Фітцпатрік. - Він розуміє, що на кону. Він за замовчуванням підтримує Україну".
"Якщо знадобиться, щоб я взяв політичний удар на себе, аби захистити його, - я радо це зроблю, але ми маємо це зробити, ми повинні дістатися фінішу, і ми це зробимо, я дуже впевнений", - додав конгресмен.
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