Спикер Палаты представителей США поддерживает Украину, а промедление из-за сложной "политической ситуации" - конгрессмен

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик сказал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает Украину, а промедление происходит из-за сложной "политической ситуации" на Капитолийском холме. Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки, пишет УНН.

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"Единственная вещь, которая сдерживает его, - это сложная политическая ситуация в Палате представителей, но он верит в Украину. - сказал Фитцпатрик. - Он понимает, что на кону. Он по умолчанию поддерживает Украину".

"Если понадобится, чтобы я взял политический удар на себя, чтобы защитить его, - я с радостью это сделаю, но мы должны это сделать, мы должны добраться до финиша, и мы это сделаем, я очень уверен", - добавил конгрессмен.

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